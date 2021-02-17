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«Яндекс» планирует потратить на развитие grocery сервисов $400–500 млн

«Яндекс» планирует потратить $400–500 млн на развитие «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и «Яндекс.Еды», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление операционного и финансового директора компании Грега Абовского.

«Сервисы „Яндекс.Еда“ и „Яндекс.Лавка“ развивает другая компания группы — „Яндекс.Такси“. Подход „Яндекса“ к рынку grocery выходит за рамки просто „Яндекс.Лавки“ и направления доставки продуктов в „Яндекс.Еде“. Значимая часть GMV „Яндекс.Маркета“ приходится на категорию FMCG. Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трех сервисов», — процитировал РБК гендиректора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

По словам топ-менеджера, по итогам прошлого года оборот сервисов «Лавка», «Еда» и «Маркет» (в сегменте FMCG) вырос в 4,7 раз к 2019 г. и достиг 24 млрд руб. Господин Шулейко рассчитывает, что в 2021 г. «заказы „Яндекс.Еды“ будут расти двузначными темпами и в течение 2021 года, причем половину роста обеспечат заказы из продуктовых сетей».

По оценке аналитического агентства INFOline, в 2020 году объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров вырос на 214% и достиг более 135 млрд руб. К 2025 году, по прогнозу, объем этого рынка может превысить 1 трлн руб., при этом доля Москвы и Московской области в общем обороте составит 56% (сейчас 61%), а Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12% (сейчас 16%). Быстрее всего обороты будут расти в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

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Автор: Анна
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