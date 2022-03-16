Яндекс планирует продать «Новости» и «Дзен»

Яндекс решил продать свои сервисы «Новости» и Яндекс.Дзен. Вероятным покупателем станет холдинг VK, сообщает РБК со ссылкой на источники. Однако в «Яндексе» информацию о готовящейся продаже сервисов назвали слухами.

Собеседник РБК отметил, что в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поисковика и городских сервисов. Обсуждения о продаже проводятся с несколькими потенциальными покупателями, среди которых холдинг VK.

Источник издания в VK подтвердил факт переговоров. В холдинге считают «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», отметил он.

Один из источников РБК утверждает, что переговоры ведутся с конца прошлого года. Другой отмечает, что идея продать сервисы изначально возникла уже несколько лет назад из-за того, что «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей, а «Яндекс» хочет быть технологичной компанией.

Также утверждается, что самая идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» изначально возникла ещё четыре-пять лет назад, так что к этому вопросу просто снова вернулись прошлой осенью. По одной из версий, Яндекс хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. «Яндекс.Новости» при этом довольно много критикуют.