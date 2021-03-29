Яндекс планирует запустить сервис автономной доставки в США, Израиле и Южной Корее

Яндекс планирует запустить пилотный сервис автономной доставки в городе Энн-Арбор штата Мичиган в США, пишет VentureBeat. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования доставки при помощи Яндекс.Роверов.

В Яндексе рассказали, что выбрали эти страны, так как в США и Израиле компания уже тестирует беспилотные автомобили, и команды инженеров уже есть в Энн-Арборе и Тель-Авиве. В Корее же Яндекс не первый год сотрудничает с Hyundai Mobis в области беспилотных автомобилей. Первые роботы уже прибыли в США, а скоро появятся в Тель-Авиве и Сеуле. Точные сроки запуска в компании не называют.

По словам руководителя беспилотных направлений Дмитрия Полищука, Яндекс сейчас ведет «активные переговоры» о партнерстве с компаниями в России и за рубежом. Управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказывал, что в 2021 году Яндекс планирует заключить коммерческие контракты по поставке роботов другим компаниям.

Кроме того, в компании рассказали, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов. Всего у Яндекса около 35 роботов, которые доставляют заказы из сервисов Лавка и Еда в четырех районах Москвы и Иннополисе.

Напомним, в феврале текущего года Яндекс сообщал о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе и усовершенствованной конструкции робота. Ровер получил более вместительный отсек для заказа, а также увеличил время автономной работы до 10 часов на одном заряде.