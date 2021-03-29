+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс планирует запустить сервис автономной доставки в США, Израиле и Южной Корее

Яндекс планирует запустить пилотный сервис автономной доставки в городе Энн-Арбор штата Мичиган в США, пишет VentureBeat. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования доставки при помощи Яндекс.Роверов.

В Яндексе рассказали, что выбрали эти страны, так как в США и Израиле компания уже тестирует беспилотные автомобили, и команды инженеров уже есть в Энн-Арборе и Тель-Авиве. В Корее же Яндекс не первый год сотрудничает с Hyundai Mobis в области беспилотных автомобилей. Первые роботы уже прибыли в США, а скоро появятся в Тель-Авиве и Сеуле. Точные сроки запуска в компании не называют.

По словам руководителя беспилотных направлений Дмитрия Полищука, Яндекс сейчас ведет «активные переговоры» о партнерстве с компаниями в России и за рубежом. Управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказывал, что в 2021 году Яндекс планирует заключить коммерческие контракты по поставке роботов другим компаниям.

Кроме того, в компании рассказали, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов. Всего у Яндекса около 35 роботов, которые доставляют заказы из сервисов Лавка и Еда в четырех районах Москвы и Иннополисе.

Напомним, в феврале текущего года Яндекс сообщал о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе и усовершенствованной конструкции робота. Ровер получил более вместительный отсек для заказа, а также увеличил время автономной работы до 10 часов на одном заряде.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку

Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку

Яндекс.Маркет и Доставка Яндекс GO запустили экспресс-доставку из партнёрских магазинов. Для быстрой доставки уже доступно около 20 тысяч наименований товаров — от iPhone до дрели. Курьеры-партнёры «Доставки» привезут их покупателю за 1–2 часа. К концу года ассортимент таких товаров вырастет до 300 тысяч.

далее →

26 марта / Комментарии
Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний

Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний

23 марта Андрей Постников, генеральный директор компании «Ориентир», в рамках своего выступления на XVIII ежегодной конференции Ведомости «Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов» рассказал о том, как современные решения по организации складской логистики помогают ритейлерам сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса.

далее →

25 марта / Комментарии
Доставку Почтой России теперь может оплатить получатель посылки

Доставку Почтой России теперь может оплатить получатель посылки

Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Пока услуга доступна только в приложении Почты для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

далее →

23 марта / Комментарии
DHL Express и Сбербанк отметили лучших российских экспортеров

DHL Express и Сбербанк отметили лучших российских экспортеров

Компания DHL Express и Сбербанк наградили победителей совместной премии «Экспортеры. Новый уровень». Церемония награждения состоялась 18 марта в Москве в рамках ежегодной конференции Сбербанка для участников внешнеэкономической деятельности «СберВЭД. Сила возможностей».

далее →

23 марта / Комментарии
«Деловые Линии» начали выдавать интернет-заказы ИКЕА на своих терминалах

«Деловые Линии» начали выдавать интернет-заказы ИКЕА на своих терминалах

Теперь на складах логистического оператора можно получить заказы из интернет-магазина торговой сети ИКЕА, а также вернуть его, если товар не подошёл.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!