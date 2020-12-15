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Платежи RSS

«Яндекс» планирует запустить собственный платёжный сервис Yandex Pay

«Яндекс» работает над созданием сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Упоминания о сервисе, в том числе условия использования, были обнаружены в опубликованных документах компании. Там также отмечается, что сервис не является электронным средством платежа или платежным приложением. Это роднит новую платформу с Apple Pay, Google Pay и подобными системами.

В пресс-службе «Яндекса» отказались давать конкретную информацию о Yandex Pay, заявив, что сейчас пользователи могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы из разных сервисов компании.

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах „Яндекса“. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — говорится в заявлении компании.

В настоящий момент в России работает 66 платёжных приложений от разных компаний, однако ни одно из них не принадлежит юридическим лицам, относящимся к группе «Яндекса». Среди многочисленных сервисов компании нет финансовых, однако компания давно планирует заняться их созданием и развитием. «Яндекс» уже заходил на рынок платежей и банковских продуктов с сервисом «Яндекс.Деньги», однако сейчас эта платформа перешла под контроль Сбербанка. Сейчас она называется «ЮMoney» и к «Яндексу» отношения уже не имеет.

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Автор: Анна
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