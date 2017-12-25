Яндекс подтвердил покупку сервиса Foodfox

Яндекс официально сообщил о приобретении компанией Яндекс.Такси сервиса Foodfox, специализирующегося на доставке еды из ресторанов.

После закрытия сделки по объединению Яндекс.Такси и Uber команда Foodfox вместе с командой UberEATS войдет в направление доставки еды в новой холдинговой компании. Основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар возглавят это направление и будут отвечать за развитие сервиса в России и за рубежом.

«Скорость — главное в доставке еды. Foodfox с самого начала уделял внимание эффективной логистике и качеству ресторанов, которые подключаются к сервису. Благодаря этому всего за полтора года команда добилась впечатляющих результатов, и сервис стал заметным игроком в своей сфере. Логистическая платформа и технологии Яндекс.Такси, а также наш опыт в маркетинге и в привлечении пользователей поможет развитию Foodfox», говорит Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси.

Напомним, о том, что компания Яндекс.Такси покупает Foodfox примерно за 500 млн рублей, стало известно в конце ноября.