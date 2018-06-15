Яндекс покажет рекламу в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу
Яндекс договорился с Первым каналом о продаже рекламы в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу. Пользователи смогут посмотреть все 64 матча — они получат прямой доступ к официальному видеоконтенту, который предоставит Первый канал.
Рекламодателям Яндекс предлагает несколько пакетов на выбор. Видеорекламу можно будет показать в эфире до начала матча, во время игры и по её завершении. Чтобы купить рекламу, нужно обратиться в Яндекс — менеджеры по продажам расскажут о ценах и условиях размещения.
«В июне и июле вся страна будет жить одним большим спортивным событием — чемпионатом мира по футболу, — говорит коммерческий директор Яндекса Леонид Савков. — Для рекламодателей это хороший шанс запустить имиджевую рекламную кампанию. Реклама в онлайн-трансляциях позволяет не только донести до целевой аудитории ключевое сообщение, но и продолжить коммуникацию с теми, кто заинтересовался и кликнул на видеоролик. Всё это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций».