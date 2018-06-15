Яндекс покажет рекламу в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу

Яндекс договорился с Первым каналом о продаже рекламы в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу. Пользователи смогут посмотреть все 64 матча — они получат прямой доступ к официальному видеоконтенту, который предоставит Первый канал.

Рекламодателям Яндекс предлагает несколько пакетов на выбор. Видеорекламу можно будет показать в эфире до начала матча, во время игры и по её завершении. Чтобы купить рекламу, нужно обратиться в Яндекс — менеджеры по продажам расскажут о ценах и условиях размещения.