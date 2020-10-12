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«Яндекс» покупает 100% компании K50

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К50
К50
Контекст (управление и аналитика)

«Яндекс» покупает сервис K50 — платформу для автоматизации управления контекстной рекламой K50. Об этом сообщает пресс-служба интернет-компании. Сделка уже подписана, документы переданы в налоговую службу для регистрации. После смены владельца сотрудники K50 перейдут в «Яндекс» и продолжат развивать собственные продукты. Руководить ими будет нынешний генеральный директор К50 Мария Опритова. Раскрыть сумму сделки в «Яндексе» отказались.

На сегодня среди клиентов компании такие крупные рекламодатели, как Metro и «Билайн», а также медиа- и интернет-агентства, работающие в сегменте контекстной рекламы, — OMD, MGCom, Realweb и др.

Яндекс утверждает, что сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса» для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой. «Яндекс», в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счет продуктов K50, тем самым стимулируя рост доли интернет-рекламы на рынке», — объяснили в компании, отметив, в частности, что услугами К50 пользуются крупные игроки телекоммуникационного, IT- и рынка недвижимости.

По данным генерального директора рекламной платформы Segmento Александр Худолей, выручка основного юридического лица платформы — ООО «К50» — в 2019 г. превысила 120 млн руб.. Около 60% денег приходилось на поступления в виде лицензионных платежей за использование контекстной платформы, остальное приносила агентская деятельность — это доход от клиентов, размещавшихся через К50 на ресурсах «Яндекса» и Google, отмечает Виноградов.

При этом темпы роста выручки за лицензии составляли около 30% в год, а темпы выручки по агентской деятельности — 250%, хотя показатели агентского бизнеса вряд ли интересовали «Яндекс». «Исходя из этого стоимость этой технологии с хорошим портфелем клиентов могла составить около 1 млрд руб.», — оценивает он.

Компании и сервисы: К50, Билайн, Metro Cash&Carry
Автор: Анна
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