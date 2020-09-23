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«Яндекс» покупает банк «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о заключении принциипиальной договоренности о приобретении группы TCS, владеющей банком «Тинькофф». Сумма сделки составит $5,45 млрд, покупка, как планируется, будет оплачена частично денежными средствами, частично акциями Yandex.

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд. То есть «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за трехмесячный период.

В отчетности по итогам II квартала 2020 г. Yandex заявлял о наличии у него $3457,8 млн наличных (в строке «Наличные, эквиваленты наличных, срочные депозиты»).

Из них $348,3 млн было предназначено для выплаты налогов. $254,2 млн принадлежали «Яндекс.Маркету». Таким образом, на тот момент «Яндекс» располагал наличными на сумму $2855,3 млн.

Ожидается, что «Яндекс» приобретет 100% акций TCS Group. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами и собранием акционеров Yandex, кроме того, завершение сделки зависит от ряда других условий.

По сообщению Reuters, основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков планирует остаться в компании после возможной покупки «Яндексом».

Тиньков также отметил, что добился всего, чего хотел на финансовом рынке, и настало время «сделать что-то другое», например, создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, с которой сам сейчас борется.

Олег Тиньков в июне 2019 года на ПМЭФ предложил «Яндексу» подумать об объединении с TCS, бросив вызов Сбербанку. По его словам, в России лишь три компании способны запустить полноценные экосистемы для взаимодействия с потребителями — это Mail.ru Group, «Яндекс» и TCS Group. Слияние двух последних приведет к созданию бизнеса стоимостью более $20 млрд и составит конкуренцию Сбербанку, заявил он тогда.

По данным на 23 сентября акции «Яндекса» выросли на 7,15% и достигли отметки в 5 253 рубля за штуку, свидетельствуют данные торгов.

Автор: Анна
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