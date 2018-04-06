Яндекс поможет брендам зайти в Алису

С момента открытия платформы Яндекс.Диалоги, вебмастера не устают создавать различные навыки для голосового помощника Яндекса. На сегодняшний день в черновиках находится более 3 000 навыков, в активной разработке прямо сейчас более 200, а уже опубликованные навыки можно увидеть в Каталоге, они также доступны в Яндекс.Бете.

Команда Яндекс.Диалогов решила помочь Алисе в изучении сложных слов. Если бренд, используемый в прошедшем модерацию навыке, не всегда распознается Алисой, можно прислать вариант его написания на русском языке в поддержку — Алиса тут же расширит свой словарный запас. На изучение нового слова ей понадобится несколько дней.

Напомним, платформа Яндекс.Диалоги для регистрации и разработки собственных чат-ботов или сервисов для голосового помощника Алиса, была запущена в тестовом режиме 13 марта. Через «Диалоги» можно создавать различные навыки для Алисы, например, обучить ее показывать прогноз погоды, заказывать пиццу или букеты. Ранее подобные функции были доступны только разработчикам компании, а теперь доступ к разработкам открыт для всех.