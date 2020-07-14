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Яндекс представил алгоритм маршрутизации для курьерских служб

Яндекс.Маршрутизация разработала специальное логистическое решение для курьерских служб. Оно позволяет учитывать особенности бизнеса, например, сезонность, разные виды курьерских задач, а также необходимость добавлять на маршруты новые адреса в реальном времени. В работе над алгоритмом приняли участие эксперты компании DPD.

Они рассказали о специфике процессов планирования, первыми протестировали и начали внедрять новое решение.

Каждый день курьерские службы привозят и забирают с адресов и складов самые разные грузы — технику, документы, мебель, одежду. Заказы поступают ежеминутно, их нужно быстро обрабатывать и распределять. Новый алгоритм Маршрутизации позволит ускорить оборот заказов и снизить нагрузку на инфраструктуру.

«Курьерские службы перевозят до 30% всех заказов интернет-магазинов. В этой сфере комплексные процессы планирования, и мы постарались создать решение, которое учитывает большинство особенностей: от разнообразия габаритов грузов до необходимости корректировки маршрутов в течение всего дня», — рассказал Данил Шелехов, руководитель Яндекс.Маршрутизации.

Курьерская маршрутизация оптимизирует схемы доставки с курьерами-посредниками. Теми, кто ездит от склада до точки встречи с курьерами, курсирующими по отдаленным районам. Посредники отдают новые заказы и забирают уже собранные грузы. Благодаря чему, районным курьерам не нужно возвращаться на склад. Алгоритм подстраивает маршруты районных курьеров под время приезда посредников и помогает следить за загрузкой автомобилей.

Кроме того, теперь на маршруты можно автоматически добавлять адреса каждые 10-20 минут и даже чаще. Алгоритм распределяет их с учётом местоположения курьеров, загруженности машин и прогноза пробок. Это позволяет оперативно забирать срочные и новые заказы.

Плюс, при распределении машин алгоритм принимает в расчёт не только общий объем каждого предмета, а все измерения — длину, ширину и высоту. Когда в одном кузове перевозятся очень разные по форме грузы, это необходимо, чтобы спрогнозировать точно ли поместится новая посылка. Кроме размеров, также можно указать — разрешается ли переворачивать предмет или нет.

«Мы синхронизировали Яндекс.Маршрутизацию с нашим сервисом по обеспечению доставки в двухчасовые интервалы — Predict, в рамках которого утром в день получения посылки клиенту приходит SMS с указанием этого интервала. Если предлагаемое время неудобно, получатель может внести изменения с помощью чат-бота DPD, потратив на это всего несколько секунд. В таких случаях новый проект позволяет в онлайн-режиме оптимизировать маршрут для курьера с учетом дорожной ситуации и пожеланий клиента по времени доставки. В целом, можно использовать разные стратегии в зависимости от количества заказов в определенный период. В результате сотрудничество с Яндекс позволило нам сократить время на планирование маршрутов, увеличить эффективность штата курьеров и, как следствие, еще точнее исполнять заявленные интервалы», — отметил Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

Автор: Анна
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