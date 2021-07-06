Яндекс представил бюджетную колонку Станция Лайт

Яндекс расширил линейку умных устройств с Алисой и представил свою самую яркую колонку — Станцию Лайт. Это четвертая колонка Яндекса собственной разработки. Она создана для тех, кто хочет получить устройство с Алисой по доступной цене. Стоимость новой умной колонки — 3990 рублей.

Станция Лайт представлена в шести цветах: это фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый. Колонки отличаются не только цветом, но и характером. Это проявляется в некоторых ответах голосового помощника. Музыкальные вкусы Алисы в колонках разных цветов тоже могут различаться. Чтобы узнать ее предпочтения, достаточно сказать: «Алиса, включи свою любимую музыку».

«В Станции Лайт мы наделили Алису разными характерами. Бирюзовая колонка для романтиков, и Алиса в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая Станция Лайт для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство. Просто попробуйте с ней поговорить, чтобы раскрыть ее получше». Сергей Мельник, руководитель направления умных устройств Яндекса

В Станции Лайт доступны все основные умения Алисы: она включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку. С ее помощью можно управлять умным домом и найти ответ на любой вопрос. Станция Лайт отлично дополнит другие колонки с Алисой — их можно объединить в мультирум и наслаждаться музыкой во всем доме.

Мощность звука в Станции Лайт — 5 Вт, для сравнения в Станции Мини — 3 Вт. Новая колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth. Блок питания подключается через универсальный разъем Type-C.

Станции Лайт фиолетового и бирюзового цвета уже появились в продаже. Их можно купить на Маркете, в «М-Видео», Озоне, «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке», Wildberries, «Технопарке», «Связном», МТС и в других магазинах. Предзаказ на остальные цвета — желтый, красный, розовый, бежевый — откроется 22 июля.

Напомним, первая умная колонка с Алисой — Яндекс.Станция — вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная Станция Мини, а в ноябре 2020 года компания представила Яндекс.Станцию Макс.

Сейчас Алиса есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. Главные навыки и умения голосового помощника доступны во всех устройствах.

Материалы по теме: