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Дизайн и юзабилити RSS

Яндекс представил инструмент для UX-тестирования сайтов и приложений

«Яндекс.Взгляд» и «Яндекс.Толока» представили инструмент UX-тестирования, с помощью которого на этапе прототипирования можно оценить, насколько удобны сайты и приложения.

Благодаря UX-тестированию можно узнать, легко ли пользователи ориентируются в интерфейсе продукта. Инструмент позволит внести в финальную версию только максимально эффективные для бизнеса варианты, обещают в компании.

Тем, кто хочет попробовать UX-тестирование, нужно заказать услугу в «Яндекс.Взгляде», описать сценарий пути пользователя и загрузить изображения интерфейсов. По итогам компания направит тепловую карту, где отмечены области кликов посетителей, а также среднее время, которое респонденты потратили на каждое действие и использование сайта в целом.

«Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии. Информацию, полученную после UX-теста, можно использовать самостоятельно либо как дополнение к глубинным интервью и коридорным исследованиям», — добавили в «Яндекс.Взгляде». Пока тестирование стоит 999 рублей и занимает от одного до трех дней.

«С одной стороны, заказчик получает доступ к удобному и привычному интерфейсу „Взгляда“, а с другой — возможность протестировать прототип на более чем 100 исполнителях „Яндекс.Толоки“ разного пола, возраста и социального статуса. Таким образом, ошибки в дизайне интерфейсов можно будет выявить уже на раннем этапе, а в разработку будут попадать только те варианты, которые будут более удобны для пользователей».

Ольга Мегорская, руководитель управления краудсорсинга и платформизации «Яндекса»

Автор: Анна
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