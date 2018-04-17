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Яндекс представил новую концепцию развития Директа

Яндекс представил новую концепцию развития Директа. Из сервиса для размещения контекстной рекламы он превращается в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в Директе будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов.

«Мы хотим построить такую систему, в которой рекламодатель просто передаёт нам материалы и формулирует цели — а алгоритмы делают так, чтобы бизнес получал максимальную отдачу от вложений в рекламу. Такой подход к продвижению товаров и услуг мы называем беспилотным маркетингом», — говорит Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.

Директ позволяет работать с клиентами на разных этапах воронки продаж. Познакомить аудиторию с брендом поможет медийная реклама — недавно она стала доступна всем пользователям сервиса. Размещать её можно на сайтах Рекламной сети Яндекса и на отдельных площадках — используя платформу «Частные сделки». Для работы со спросом есть контекстные объявления и медийно-контекстные баннеры. В феврале Директ стал автоматически создавать на основе текста и изображений короткие видео, которые повышают знание бренда и эффективность контекстных кампаний. Стимулировать повторные продажи позволяют смарт-баннеры — уже несколько недель ими может пользоваться любой желающий. Все эти форматы доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.

Чтобы автоматизировать процесс создания объявлений, которые показываются в поисковой выдаче Яндекса, и сделать рекламу более привлекательной для аудитории, Директ начал внедрять так называемые трафареты. Это разные варианты дизайна страницы с результатами поиска. Они различаются расположением и форматом рекламных блоков. Каждый раз, когда человек хочет найти и купить товар или услугу, алгоритм подбирает наиболее подходящий трафарет и формирует под него рекламные блоки из материалов, которые предоставили рекламодатели.

Сейчас идёт работа над новым интерфейсом сервиса, который будет внедрён в этом году. В нём можно управлять кампаниями и просматривать статистику по ним на одной странице. Это поможет быстро принимать правильные решения — потому что нужные для этого данные будут перед глазами.

Автор: Анна
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