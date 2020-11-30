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Дизайн и юзабилити RSS

Яндекс представил новый логотип компании

«Яндекс» представил свой новый логотип — «часть новой айдентики» компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Помимо логотипа, «Яндекс» представил новый знак (букву «Я» в красном круге) и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов. Кроме того, «Яндекс» изменил внешний вид поисковой строки — она больше не повторяет форму стрелки.

«Предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти 13 лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили», — отметил дизайн-директор «Яндекс.Поиска» Геннадий Лохтин. Он заявил, что «новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки». «В то же время она напоминает, что у сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало — поиск», — добавил Лохтин.

Первая версия фирменного стиля «Яндекса» была разработана в «Студии Артемия Лебедева» в 1999 году. Через пять лет логотип был модернизирован, также были созданы новые элементы фирменного стиля. При создании третьей версии логотипа была поставлена задача сделать его без засечек и на русском языке. После создания четвертой версии «Яндекс» стал «первой компанией в России, чей логотип склоняется по правилам русского языка не только на слух, но и графически», указывает студия.

Автор: Анна
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