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«Яндекс» раскрыл стоимость агрегатора скидок «Едадил»

Yandex N.V. — головная компания «Яндекса» — раскрыла стоимость агрегатора скидок «Едадил». В октябре прошлого года «Яндекс» увеличил с 10 до 100% свою долю в агрегаторе. По материалам Yandex N.V., поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), 90% акций обошлись компании в 233 млн руб.

«Едадил» был основан бывшим продакт-менеджером «Яндекса» Наталией Шагариной. Сервис предлагает электронный каталог, где собраны скидки на разные категории товаров из ближайших магазинов. Услуга доступна через мобильное приложение и сайт компании. По данным «Едадила», в сентябре аудитория приложения достигла более 6,2 млн пользователей.

В середине 2015 года «Яндекс» впервые вошел в капитал «Едадила», получив 10%-ую долю в компании. Благодаря сделки «Яндекс» хотел доказать клиентам из сферы FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного потребления), что рекламируемый товар и правда купили. Инвестиция в «Едадил» должна увеличить долю «Яндекса» в рекламных бюджетах подобных компаний, рассказали участники сделки.

Автор: Анна
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