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«Яндекс» раскрыл стоимость покупки сервиса Foodfox

Сервис «Яндекс.Такси» объявил о закрытии сделки по покупке 100% сервиса Foodfox в декабре 2017 года. Сумма сделки тогда не раскрывалась, пишет РБК.

Но теперь «Яндекс» раскрыл подробности сделки в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC): компания купила проект за 595 млн руб.

В 2017 году компания купила 100% Deloam Management Limited, включая дочернюю Foodfox, за 541 млн руб. Еще 54 млн отложенного вознаграждения «Яндекс» выплатит бывшим акционерам Foodfox в течение года после выполнения «определенных юридических условий», которые не раскрываются.

Foodfox вошел в единое направление доставки еды вместе с UberEats после объединения Uber и «Яндекс.Такси». 28 марта 2018 года подразделение «Яндекс.Еда» объявило о планах выйти на рынок Санкт-Петербурга и российских городов-миллионников к концу года.

Автор: Анна
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