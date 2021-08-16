Яндекс расширил возможности платёжной системы Yandex Pay

Команда Яндекса объявила о расширении возможностей платёжной системы Yandex Pay. Теперь баллы Яндекс.Плюса можно получать не только на сайтах и сервисах Яндекса, но и на сайтах и сервисах других компаний.

Для получения баллов не требуется подписка Яндекс.Плюс, достаточно оплачивать заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев.

Всего в акции участвуют более десяти тысяч сайтов, включая интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Каждый месяц можно получать до 3000 баллов, оплачивая одежду, товары для дома, услуги ЖКХ и так далее.

«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в марте 2021 года. Он позволяет платить банковской картой, не вводя её данные, если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе». Количество пользователей Yandex Pay в компании не раскрывают.