+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс расширил возможности платёжной системы Yandex Pay

Команда Яндекса объявила о расширении возможностей платёжной системы Yandex Pay. Теперь баллы Яндекс.Плюса можно получать не только на сайтах и сервисах Яндекса, но и на сайтах и сервисах других компаний.

Для получения баллов не требуется подписка Яндекс.Плюс, достаточно оплачивать заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев.

Всего в акции участвуют более десяти тысяч сайтов, включая интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Каждый месяц можно получать до 3000 баллов, оплачивая одежду, товары для дома, услуги ЖКХ и так далее.

«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в марте 2021 года. Он позволяет платить банковской картой, не вводя её данные, если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе». Количество пользователей Yandex Pay в компании не раскрывают.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 августа / Комментарии
В правительстве начали обсуждение приватизации платёжной системы «Мир»

В правительстве начали обсуждение приватизации платёжной системы «Мир»

В Минфине обсуждают приватизацию Национальной системы платёжных карт (НСПК), компании — оператора платёжной системы «Мир». Тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

далее →

9 августа / Комментарии
Wildberries переименовал банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк»

Wildberries переименовал банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк»

Российский онлайн-ретейлер Wildberries переименовал купленный ранее банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк». Cогласно данным системы «Контур.Фокус», изменения в учредительные документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, внесены 5 августа.

далее →

5 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил покупки в кредит

Яндекс.Маркет запустил покупки в кредит

За товары на Яндекс.Маркете пользователи теперь могут платить в кредит. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал Тинькофф. Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе прямо во время оформления заказа — и банк рассмотрит её меньше чем за две минуты.

далее →

4 августа / Комментарии
Почти в 2,5 раза больше россиян стали использовать Pay-платежи

Почти в 2,5 раза больше россиян стали использовать Pay-платежи

Российские пользователи стали чаще оплачивать покупки по технологии Pay. Число таких бесконтактных платежей за семь месяцев 2021 года выросло на 36%, оборот — в 2,4 раза, а количество плательщиков — почти в 2,5 раза. А наибольший рост, в 11,3 раза, был среди покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему Сбера).

далее →

3 августа / Комментарии
DPD реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

DPD реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

Логистический оператор DPD выпустил обновленную версию мобильного приложения. Теперь пользователи смогут отметить работу курьера с помощью чаевых. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!