Яндекс разрабатывает собственный смартфон

Яндекс получил разрешение на ввоз на территорию Единого экономического союза смартфона собственного производства. Об этом стало известно из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии.

Полное наименование разрешенного к ввозу в Единый экономический союз продукта – cмартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс», модели YNDX-000SB. В качестве изготовителя указана Yandex Services AG, с адресом в швейцарском Люцерне.

Напомним, в начале этой недели начались продажи умной колонки Яндекс.Станция со встроенным голосовым помощником Алисой. На базе этого устройства Яндекс в дальнейшем планирует создавать системы умного дома.

Смартфон собственного производства Яндекс пока еще не представлял. В пресс-службе компании никак не комментируют эту информацию.