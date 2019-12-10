Яндекс.Шеф наращивает производство для Яндекс.Лавки

Яндекс.Шеф втрое увеличит свои производственные мощности в Санкт-Петербурге — до 3 000 кв.м, чтобы удовлетворить растущий спрос пользователей Яндекс.Лавки на горячую еду и продуктовые наборы с рецептами.

Наборы для приготовления отдельных блюд впервые появились в ассортименте Яндекс.Лавки в октябре, и с тех пор их продажи удваивались каждую неделю. В отдельных районах на них и горячую еду из ингредиентов Яндекс.Шефа приходится уже 15% всего объема продаж.

Новый канал дистрибуции сделает продуктовые наборы доступнее для широкой аудитории. По данным опроса Яндекс.Шефа, 60% пользователей, которые попробовали наборы продуктов с рецептами в Яндекс.Лавке, до этого не были знакомы с подобными сервисами. Стоимость наборов для приготовления отдельных блюд в Яндекс.Лавке — от 200 руб., что существенно снижает порог входа для новых пользователей.

Благодаря быстрому росту в новом канале Яндекс.Шеф рассчитывает за год удвоить свою выручку. К февралю 2020 продажи через Яндекс.Лавку полностью заменят продажи коробок с продуктами по подписке, пользователей приложения Яндекс.Шеф переключат на покупку отдельных наборов в Яндекс.Лавке, а производственные мощности и все процессы Яндекс.Шефа будут перестроены под новый канал дистрибуции. Таким образом, Яндекс.Шеф продолжит выпускать наборы с рецептами под собственным брендом и запустит направление горячей еды, а Яндекс.Лавка будет отвечать за дистрибуцию товаров и пользовательский опыт клиентов.

В 2020 году зона доставки Яндекс.Лавки полностью покроет Москву и Санкт-Петербург.

«Появление наборов продуктов с рецептами на полках магазинов — общемировой тренд. Яндекс.Шеф и Яндекс.Лавка первыми предложат такой формат потребителям в России с экспресс-доставкой за 15 минут», — говорит руководитель и основатель Яндекс.Шеф Михаил Перегудов.