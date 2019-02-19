«Яндекс» сообщил о рекордной прибыли в 2018 году

«Яндекс» опубликовал финансовую отчётность по итогам работы в 2018 году. Согласно неаудированному отчету о финансовых результатах за четвёртый квартал 2018 года и весь 2018 год, консолидированная выручка компании за финансовый год выросла на 36% по сравнению с 2017 годом и составила 127,7 млрд руб. ($1,837,6 млрд), при этом чистая прибыль увеличилась на 430% по сравнению с 2017 годом и составила 45,9 млрд руб. ($660,1 млн).

Выручка компании за последний квартал 2018 года выросла на 39% год к году и составила 38,8 млрд руб. ($559,1 млн), а чистая квартальная прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2017 года на 69% и составила 5,9 млрд руб. ($85,1 млн).

«В четвертом квартале 2018 года „Яндекс“ показал уверенный рост. Выручка компании увеличилась на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а без учета „Яндекс.Марткета“ — на 46%. Инвестиции в развитие сервиса онлайн-заказа такси принесли результат: сервис стал прибыльным. Мы будем продолжать экспериментировать и развивать новые направления», — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса».

Сегмент «Такси» принес компании за прошедший год выручку в размере 19,213 млрд руб., что на 293% превышает сумму в 4,891 млрд руб., заработанную сервисом в 2017 году. Число поездок только за четвертый квартал 2018 года выросло на 112% год к году (включая квартальные показатели Uber).

«Компания отлично поработала в 2018 году. Мы укрепили позиции в „Поиске“, запустили новые сервисы на стыке онлайна и офлайна — „Драйв“ и „Еду“ — и открыли всем желающим доступ к нашим технологиям и инфраструктуре в „Яндекс.Облаке“. Мне особенно приятно отметить успехи в развитии беспилотного транспорта: всего за два года нам удалось создать полноценное беспилотное такси», — сказал Аркадий Волож, руководитель группы «Яндекс».

В четвертом квартале 2018 года «Яндекс» получил разрешение и приступил к испытаниям беспилотного автомобиля в автономном режиме на дорогах общего пользования в Тель-Авиве, а также завершил сделку по приобретению площадки под новую штаб-квартиру в Москве.

Среди ключевых итогов года стоит отметить запуск совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка на базе платформы «Яндекс.маркет». Рост выручки «Яндекса» за прошедший год без учета «Яндекс.маркета» составил 41% по сравнению с 2017 года до 126,4 млрд руб. ($1819,9 млн), чистой прибыли — на 146% до 18,4 млрд руб. ($265,3 млн). Скорректированный показатель EBITDA без учета «Яндекс.маркета» вырос за год на 45% до 39,9 млрд руб. ($573,7 млн) при рентабельности 31,5%.

Скорректированная чистая прибыль компании составила 22,1 млрд руб. ($318,7 млн), увеличившись на 44% по сравнению с 2017 годом.

Скорректированный показатель EBITDA составил 39,6 млрд руб. ($569,9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом при рентабельности 31%.

Выручка «Яндекс.маркета» за 2018 год составила 7,886 млрд руб., что на 59% превышает выручку в сумме 4,968 млрд руб. за 2017 год.

Квартальная выручка компании от основной деятельности — продажи контекстной и медийной интернет-рекламы, выросла на 18% год к году и составила 76% в структуре общей выручки «Яндекса»; только на сайтах «Яндекса» — рост на 18%, 58% от общей выручки компании, только в «Рекламной сети Яндекса» — рост на 16% и 18% в структуре общей выручки. Усиление темпов роста произошло в основном за счет вклада малых и средних партнеров «Рекламной сети Яндекса».

В сумме за 2018 год портал и поиск принес «Яндексу» выручку в размере 104,4 млрд руб., что на 24% больше, чем годом ранее.

За отчетный квартал доля поиска компании на российском рынке, включая мобильный поиск, по данным «Яндекс.радара», составила в среднем 56,5%, что сопоставимо с квартальными показателями годом ранее и несколько выше чем 55,9% в третьем квартале 2018 года.

Поисковая доля компании на устройствах Android в Рунете за квартал составила 49,5%, что несколько выше 49,1% за предыдущий квартал и выше 45,0% за квартал годом ранее. Число поисковых запросов в России за квартал, по данным «Яндекс.радара». увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Число платных кликов на сайтах «Яндекса» и партнерской сети выросло на 10% год к году. За вычетом показателей «Яндекс.маркет», число платных кликов выросло на 20%. Средняя цена за клик выросла на 7% год к году, при этом средняя цена за клик без учета «Яндекс.маркета» выросла на 4%.