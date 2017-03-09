Яндекс создал быстрый переход из Директа в Метрику

Команда Яндекс.Метрики сообщила о реализации полезной возможности для тех, кто ведет кампании в Директе: теперь попасть в отчет Метрики «Директ – Сводка» можно прямо из интерфейса рекламной системы.

Где в Директе появились ссылки на Метрику:

1. В параметрах кампании — кликабельным стал номер счетчика:

2. В статистике кампании — рядом с меню выбора цели и под блоком «Метрика»:

3. В Мастере отчетов на кампанию:

А вернуться из Метрики обратно в Директ тоже можно «коротким путем» — для этого нужно нажать на желтый логотип сервиса рядом с нужной кампанией, группой или объявлением: