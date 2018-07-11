«Яндекс» создаст систему «умного» дома на основе «Яндекс.Станции»

«Яндекс» планирует создать систему «умного» дома, взяв за основу колонку «Яндекс.Станция». «Это будет, и очень скоро», — заявил директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов.

Как сообщил генеральный конструктор устройства Константин Круглов, такая возможность потенциально уже заложена в Яндекс.Станции:

«В Яндекс.Станции уже есть небольшие элементы умного дома — в части домашней безопасности. В частности, Станцию можно интегрировать с системой безопасности „Гольфстрим“, а также, например, просить Алису включить сигнализацию или вызвать полицию».

По словам Круглова, сейчас сложность заключается в том, что в России нет экосистемных игроков, которые бы могли каждый дом сделать умным. Он отметил, что в этом сильное отличие от США, где существует система умных домов: когда там выходили аналогичные устройства, они интегрировались с существующими умными домами.

«У нас другая история: нам нужно умный дом строить вокруг нашего устройства. То есть мы входим сначала в дом с устройством, а вокруг него уже строим умный дом. То есть это другой путь — и мы этот путь ведем по-своему. Но у нас это в планах», — сказал Круглов, добавив, что сейчас Яндекс ведет переговоры с различными потенциальными партнерами о создании умного дома.

Напомним, Яндекс показал свою первую голосовую колонку в конце мая на конференции Yet another Conference. 10 июля Яндекс.Станция, в органиченной партии, поступила в в магазин и музей Яндекса в Москве. Цена устройства — 9990 рублей.