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«Яндекс» стал оператором фискальных данных

Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла «Яндекс» в список официальных операторов фискальных данных (ОФД). Разрешение дает компании право на обработку фискальных данных контрольно-кассовой техники, сообщает ТАСС. 

Закон «О применении контрольно-кассовой техники» вступил в силу в июле 2016 года. Он обязывает все компании, имеющие контрольно-кассовые аппараты, передавать данные каждого чека онлайн в ФНС. Так называемые «умные» кассы оснащены накопителем в виде сим-карты. Ранее в аппаратах использовалась ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищённая).

Сразу после покупки данные передаются на сервер ОФД, который отправляет их в налоговую службу. С 1 февраля 2017 года предпринимателям, которые работают с кассами, закрыли возможность зарегистрировать или перерегистрировать традиционные аппараты. С 1 июля им придется в обязательном порядке перейти на «умные» кассы. Через год онлайн-кассы обязаны будут установить все компании в стране, которые оказывают услуги населению и платят единый налог на временный доход, а также те, которые выбрали патентную систему налогообложения.

Согласно закону, услуга ОФД является самостоятельной услугой с определенной стоимостью. Однако «Яндекс» обладает технологиями, которые позволят на основе полученных данных создавать необходимые для бизнеса продукты, подчеркнули в компании: «Для нас это гораздо более важная часть и основной фокус дальнейшего развития».

Автор: Анна

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