«Яндекс.Станция» покоряет Центральную и Восточную Европу

«Яндекс» в 2018 г. отгрузил 40 тыс. «умных» колонок «Яндекс.Станция». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Canalys. Речь идет о продажах устройств ритейлерам, а не конечным потребителям.

Всего в Центральную и Восточную Европу было отгружено 280 тыс. «умных» колонок, подсчитали в Canalys. Лидером рынка с долей 80,3% было устройство Echo от Amazon, «Яндекс» занял 14,3%, еще 5,4% — продукция других производителей.

В мире, по данным Canalys, в прошлом году было отгружено 78 млн «умных» колонок. Это на 125% больше, чем в 2017 г. Крупнейшими игроками были Amazon (31,1%), Google (30%), Alibaba (11,4%), Xiaomi (9,1%) и Baidu (4,6%).

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление. «На российском рынке „Яндекс“ является основным игроком после запуска своей „умной“ колонки. У компании хорошие позиции для того, чтобы развивать рынок „умных“ колонок, а также рынок голосовых ассистентов», — пояснил представитель Canalys. В Центральной и Восточной Европе его конкурентами являются Amazon и Google.

Основной фактор, влияющий на конкуренцию, — это способность голосового помощника улавливать языковую специфику в определенных странах и регионах, считают аналитики Canalys. Важно и количество компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта и экосистемы онлайн-сервисов, а также рост числа потребителей интернета вещей, в частности изделий для «умного» дома.

Представитель «Яндекса» отказался комментировать данные Canalys. Ранее компания лишь сообщила, что с начала февраля до начала марта 2019 года было продано более 5 тыс. устройств «Яндекс.Станция», а всего с момента запуска продаж продукта — «десятки тысяч» экземпляров. Старт продаж «Яндекс.Станция» состоялся 10 июля 2018 года.