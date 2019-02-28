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Яндекс.Станция появилась в «Связном» и «Евросети»

Яндекс.Станцию теперь можно купить в магазинах «Связной» и «Евросеть». Это первая розничная сеть, в которой появилась умная колонка Яндекса — ранее она продавалась только на маркетплейсе Беру и в магазине и музее Яндекса.

«Мы представили Яндекс.Станцию в прошлом году. Это принципиально новый вид устройства — умная колонка для дома с голосовым помощником Алисой. Станция пользуется спросом, и мы хотим, чтобы люди могли покупать её там, где им удобно. Поэтому партнёрство со «Связным» для нас важный шаг: это крупный ритейлер, и покупателям легко будет найти подходящий магазин близко к дому», — говорит Иван Зимин, руководитель команды роста Яндекса.

«Сегодня умные технологичные новинки меняют наш мир на глазах, а их популярность только растёт. Например, в 2018 году продажи техники для «умного дома» в наших магазинах выросли на 84% в денежном выражении. Главными причинами востребованности таких устройств является стремление пользователей к экономии, ресурсоэффективности, а также комфорту и безопасности. Мы уверены в большом потенциале Яндекс.Станции и верим в то, что она найдёт своих пользователей в наших магазинах», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Умную колонку можно купить в салоне сети или заказать доставку в интернет-магазине. Цена Станции прежняя — 9990 рублей.

Автор: Анна
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