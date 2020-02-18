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Яндекс.Станцию теперь можно взять на тест-драйв

Яндекс стал бесплатно выдавать Станции на две недели, чтобы люди могли опробовать их дома. Если умная колонка с Алисой придётся по душе, её можно купить и оставить себе, а если нет — вернуть обратно.

«Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать Станцию у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления. Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрёл колонки с Алисой, регулярно пользуются ими спустя многие месяцы», — говорит Роман Карлаш, директор по продажам умных устройств.

Чтобы взять на время Станцию, не нужно тратить деньги или оставлять залог. Достаточно оформить покупку с оплатой по частям через Яндекс.Кассу — для этого понадобится паспорт. Если вернуть колонку в течение двух недель, покупку отменят. Те, кто решит оставить себе Станцию, смогут оплатить её любым удобным способом на сайте или в приложении Яндекс.Денег. При полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10 990 рублей. Если человеку удобнее платить частями, он может вносить по 2260 рублей в месяц в течение полугода или по 1344 рубля в течение года.

Умные колонки можно получить на стендах Яндекса в ТЦ «Океания» и «Тройка» в Москве, в ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза» в Петербурге, а также в ТЦ «Радуга парк» и «Алатырь» в Екатеринбурге. Скоро такие же стенды появятся в этих городах в торговых центрах «Мега».

Автор: Анна
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