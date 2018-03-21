Яндекс станет основным продавцом рекламы на Avito

Яндекс и Avito достигли договоренностей, согласно которым крупнейший сайт объявлений в России увеличит рекламный инвентарь, продаваемый в Рекламной сети интернет-компании. Яндекс, со своей стороны, оптимизировал качество и эффективность показов рекламы на Avito за счет более глубокого использования своих технологий.

Договоренность Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта, в приложении Avito, а также продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока — чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям.