Яндекс станет основным продавцом рекламы на Avito
Яндекс и Avito достигли договоренностей, согласно которым крупнейший сайт объявлений в России увеличит рекламный инвентарь, продаваемый в Рекламной сети интернет-компании. Яндекс, со своей стороны, оптимизировал качество и эффективность показов рекламы на Avito за счет более глубокого использования своих технологий.
Договоренность Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта, в приложении Avito, а также продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока — чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям.
«Мы нацелены на индивидуальную работу с сайтами, которые входят в нашу Рекламную сеть, чтобы рекламодатели получали максимальный возврат инвестиций от своих вложений в продвижение, а пользователи — релевантные ответы на свои запросы. Мы видим большой потенциал расширения сотрудничества с Avito. Аудитория этого сайта — люди, уже готовые совершить покупку, поэтому у рекламодателей будет больше возможностей увеличить целевой трафик», комментирует Леонид Савков, коммерческий директор компании Яндекс.