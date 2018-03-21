+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс станет основным продавцом рекламы на Avito

Яндекс и Avito достигли договоренностей, согласно которым крупнейший сайт объявлений в России увеличит рекламный инвентарь, продаваемый в Рекламной сети интернет-компании. Яндекс, со своей стороны, оптимизировал качество и эффективность показов рекламы на Avito за счет более глубокого использования своих технологий.

Договоренность Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта, в приложении Avito, а также продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока — чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям.

«Мы нацелены на индивидуальную работу с сайтами, которые входят в нашу Рекламную сеть, чтобы рекламодатели получали максимальный возврат инвестиций от своих вложений в продвижение, а пользователи — релевантные ответы на свои запросы. Мы видим большой потенциал расширения сотрудничества с Avito. Аудитория этого сайта — люди, уже готовые совершить покупку, поэтому у рекламодателей будет больше возможностей увеличить целевой трафик», комментирует Леонид Савков, коммерческий директор компании Яндекс.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 марта / Комментарии
Google будет продвигать товары в поиске за процент от продаж

Google будет продвигать товары в поиске за процент от продаж

Google запустит платный сервис Shopping Actions, который позволит ритейлерам продвигать свои товары в результатах поиска за процент от продаж.

далее →

19 марта / Комментарии
Wikimart выплатит Финпромбанку долгов на 2,4 млрд руб

Wikimart выплатит Финпромбанку долгов на 2,4 млрд руб

Один из самых успешных стартапов в области интернет-торговли Wikimart выплатит Финпромбанку более 2,4 млрд руб. по задолженностям и штрафам. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы в марте этого года.

далее →

16 марта / Комментарии
«Ашан» начинает тестировать сервис доставки еды

«Ашан» начинает тестировать сервис доставки еды

«Ашан» планирует запустить сервис доставки еды, пишет «Интерфакс». Кроме того, в планах ритейлера расширить категорию кулинарии в супермаркетах, а также увеличить и обновить ассортимент готовых блюд.

далее →

15 марта / Комментарии
Сбербанк запустил маркетплейс медицинских услуг

Сбербанк запустил маркетплейс медицинских услуг

Принадлежащий Сбербанку сервис DocDoc договорился о сотрудничестве с сетью многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя». Таким образом крупнейшая частная сеть клиник стала первым партнером интернет-площадки по предоставлению медицинских услуг, сообщили в пресс-службе банка.

далее →

15 марта / Комментарии
Procter & Gamble открыл интернет-магазин на Tmall

Procter & Gamble открыл интернет-магазин на Tmall

Торговая площадка Tmall (принадлежит Alibaba) открыла для Procter & Gamble (P&G) фирменный онлайн-магазин в России. Представитель AliExpress и Tmall Антон Пантелеев подчеркнул, что P&G станет одним из крупнейших партнеров в России. Среди брендов P&G — Gillette, Pampers, Oral-B, Fairy, Head & Shoulders и др.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!