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«Яндекс» станет поисковиком по умолчанию на продаваемых устройствах с 2022 года

Российское правительство утвердило Яндекс дефолтным поисковиком на всех продаваемых устройствах в 2022 году. Как говорится распоряжении властей, поисковая система Яндекса должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)».

Кроме того, с 2022 года обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках станут Яндекс.Браузер и Kaspersky Internet Security.

В Минцифры считают, что предустановка Яндекса в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов.

«В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», — отметили в министерстве.

Там также уточнили, что пользователи смогут выбрать и установить на свое устройство любой поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства.

В начале лета Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила против предустановки на продаваемую в России технику приложений поисковиков. Опасения связаны с тем, что некоторые приложения имеют дополнительные функции, например встроенные маркетплейсы и агрегаторы объявлений. По мнению ассоциации, подобный функционал имеют многие экосистемные сервисы вроде соцсетей ВКонтакте, Одноклассники или поисковой системы Яндекс. При этом допфункции не относятся к тому классу программ, в рамках которого приложения прошли отбор.

Автор: Анна
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