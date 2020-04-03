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«Яндекс.Такси» и «Леруа Мерлен» договорились о доставке

Одним из партнёров по организации доставки строительных материалов и товаров для ремонта, сада и обустройства дома из российских гипермаркетов «Леруа Мерлен» стала компания «Яндекс.Такси».

Заказать и оплатить покупки, как и раньше, можно будет на сайте или в приложении «Леруа Мерлен», выбрав доступную дату и интервал доставки. Заказ из «Леруа Мерлен» будет оплачиваться безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентом и водителем. С сегодняшнего дня доставка из «Леруа Мерлен» через «Яндекс.Такси» работает в Москве и Нижнем Новгороде, началось тестирование в Перми. В ближайшее время подключение доставки начнется в других городах России.

«Сейчас все больше людей не выходит из дома. Чем больше бытовых возможностей для полноценной жизни и удаленной работы мы сможем сохранить, тем легче пройдет самоизоляция. Помимо товаров самой первой необходимости — продуктов и лекарств — многим могут потребоваться товары для дома и мелкого ремонта в квартире или на даче. Мы начали тестировать доставку первых заказов из «Леруа Мерлен» еще в начале февраля. По плану собирались запускаться позднее, но приняли решение как можно скорее ускорить интеграцию и максимально оперативно подготовить наших партнеров-перевозчиков», — комментирует пресс-служба «Яндекс.Такси».

«Обеспечить своевременную и безопасную доставку клиентам «Леруа Мерлен» - один из приоритетов развития сервиса. По мере усиления омниканальности продаж мы стараемся сделать так, чтобы путь клиента был максимально комфортным на каждом этапе. Для этого рассматриваются разные формы сотрудничества с партнерами. Мы считаем вполне логичным усилить традиционную доставку логистическими возможностями «Яндекс.Такси». За один рейс один автомобиль может выполнить до 10 заказов, в зависимости от адреса доставки, габаритов и массы грузов. Таких рейсов в день может быть несколько, поэтому мы видим большой плюс нашего сотрудничества и для клиентов, которые предпочитают заказывать онлайн, и для водителей, которые смогут увеличить количество поездок», — подчеркивают в «Леруа Мерлен».

Автор: Анна
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