Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве

Яндекс.Такси тестирует полезную функцию для всех, кто пользуется службой доставки Boxberry — или просто хотя бы иногда заказывает вещи в интернет-магазинах. Теперь, если вы заказали доставку в пункт выдачи Boxberry, то за посылкой можно не ходить. Её доставит курьер, сотрудничающий с Яндекс.Такси.

Как это работает

Если вы оформили доставку в пункт выдачи заказов Boxberry, дождитесь, когда предоплаченная посылка туда приедет. Как только это случится, вы получите сообщение о том, что она доступна для получения и ссылку на приложение Яндекс.Такси.

Дополнительно придёт push-сообщение от Яндекс.Такси, о возможности заказать доставку на удобный для вас адрес. Уведомление появится над иконкой тарифа «Доставка». Нажав на уведомление, можно прочитать о статусе заказа, указать адрес доставки, ввести код для получения и сделать вызов. Больше никакой информации вводить не нужно — номер заказа, адрес пункта выдачи и другие детали приложение узнает автоматически.

Информация о прибывшем в пункт Boxberry заказе приходят в Яндекс.Такси очень быстро — в течение 15 минут. То есть если в полдень ваша посылка приехала в пункт, в 12:15 вы уже сможете вызвать курьера. Напомним, что все посылки, которые доставляют водители и курьеры, застрахованы Яндекс.Такси на сумму до 500 тысяч рублей.

Тестирование доставки началось из пунктов выдачи Boxberry в Москве. В скором времени доставить посылку с помощью можно Яндекс.Такси будет и в других регионах.