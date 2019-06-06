«Яндекс.Телефон» снова подешевел

Розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS снизили цены на «Яндекс.Телефон» с 13 990 руб. до 9990 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию с их сайтов.

Это уже второе снижение цен на смартфон «Яндекса». Он был представлен в декабре 2018 года и изначально стоил 17 990 руб., но уже в феврале цена на него была снижена на 4 тыс. руб.

В «Яндексе» напомнили, что ритейлеры устанавливают цены самостоятельно: «Например, они могут снижать цены на некоторые товары в рамках акций и специальных предложений». В группе «М.Видео—Эльдорадо» снижение объяснили тем, что в сети проходят летние распродажи.

Однако собеседник газеты на телекоммуникационном рынке отметил, что очередное снижение цен на «Яндекс.Телефон» связано с низкими продажами устройства. «Продажи не оправдали ожидания, и у «Яндекса» могли начаться сложности с продлением аренды складских помещений под нераспроданное оборудование«,— утверждает он.

«Яндекс» представил собственный телефон 5 декабря. А уже на следующий день продажи смартфона стартовали в фирменном магазине «Яндекса». 7 декабря аппарат появился в рознице «Вымпелкома», «М.Видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру».