Яндекс.Телефония стала доступна для частных лиц

Яндекс.Телефония стала доступна физическим лицам. Теперь к ней могут подключиться фрилансеры, стартапы и другие команды, которым важно не пропустить ни одного звонка или сообщения клиента.

Яндекс.Телефония позволяет наладить работу с обращениями клиентов без установки оборудования и лишних трат. При регистрации пользователи получают московский или петербургский многоканальный номер телефона, возможность обрабатывать сообщения с сайта и в соцсетях, собирать статистику обращений. Работать с сервисом можно даже в одиночку. Когда некому ответить на звонок, он предлагает абоненту оставить голосовое сообщение и сохраняет его номер телефона. Все обращения, будь то звонок или запись в Facebook, отображаются в единой ленте, чтобы ни одно не затерялось.

Сервис доступен в веб-версии и в приложении для iOS и Android. Таким образом, пользователи могут работать с клиентами, находясь где угодно. Приложение позволяет звонить и принимать звонки, распределять обращения между членами команды и следить за их обработкой. Базовые возможности сервиса бесплатны, полный пакет стоит 999 рублей в месяц (с учётом НДС). Услуги связи тарифицируются отдельно, при подключении к сервису частные лица получают 30 минут разговоров бесплатно.

С юридическими лицами Яндекс.Телефония работает с апреля прошлого года. За это время к ней подключилось более 6 750 организаций. Около 80% из них — это небольшие компании, в основном интернет-магазины и организации, которые работают в сегментах «Красота и здоровье» и HoReCa или оказывают различные услуги: ремонтные, строительные, юридические, образовательные и другие.

Сервис разработан в партнёрстве с компанией MightyCall, услуги связи и иные информационные услуги предоставляет ЗАО «СанСим».