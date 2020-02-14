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Яндекс тестирует доставку посылок от маркетплейса Беру с помощью робота-курьера

Яндекс начал новый этап испытаний Яндекс.Ровера — робота-курьера для транспортировки небольших грузов. Сегодня, в День всех влюбленных, он доставляет сотрудникам Яндекса посылки из маркетплейса Беру.

Робот-курьер на день стал одним из вариантов доставки, которые Беру предлагает сотрудникам Яндекса. Те, кому выпала такая возможность, сначала получают запрос о готовности принять заказ. Если человек свободен, он указывает номер подъезда, к которому нужно привезти посылку. После этого Ровер отправляется в путь, а получатель может следить за его перемещениями на странице заказа. Когда робот прибывает на место, адресат получает уведомление. Ему остаётся только выйти на улицу, открыть с телефона крышку грузового отсека и забрать посылку.

Доставка посылок — первый опыт сотрудничества Ровера с действующим бизнесом, маркетплейсом Беру. В дальнейшем робота-курьера можно будет использовать и для других задач: например, для доставки блюд в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, в складской логистике и так далее.

Автор: Анна
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