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«Яндекс» ведёт переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса»

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука Вкуса», сообщает издание The Bell. Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка». Один из крупнейших акционеров «Азбуки Вкуса» — Роман Абрамович, который с недавних пор является и миноритарным акционером «Яндекса». Рыночную стоимость «Азбуки» аналитики оценивают на уровне до 20 млрд рублей.

Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка», пояснил один из собеседников The Bell. Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором исторически сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро нарастить это направление. Кроме того, такая сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером.

Один из источников приводит в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки. Об этой сделке сразу же вспоминали и все без исключения собеседники The Bell на розничном рынке, которым мы звонили при подготовке статьи.

Представитель «Яндекса» заявил, что компания не комментирует слухи. Представители «Азбуки Вкуса» отказались от комментариев, как и ее акционеры — основатель компании Максим Кощеенко (вместе с партнером Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети) и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций вместе с Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова).

Автор: Анна
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