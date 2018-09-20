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Яндекс включил формат Турбо для интернет-магазинов

Команда турбо-страниц Яндекса сообщила о появлении возможности для интернет-магазинов создавать карточки товаров в формате Турбо. Теперь магазины могут полноценно работать с корзиной и автоматически формировать предложения по схожим товарам из своего ассортимента при помощи нейронных сетей.

Кроме того, реализована поддержка формата YML, который используется в Яндекс.Маркете и партнерской программе «Товары и цены» Вебмастера, что позволяет магазинам не создавать отдельный фид для Турбо-страниц. Пока это нововведение функционирует в режиме β.

Чтобы подключить интернет-магазин к Турбо-страницам нужно:

Вот пример такой страницы:

Как только все основные пожелания от владельцев магазинов будут учтены, новая функциональность будет выведена из беты и добавлена в настройки песочницы Турбо-страниц. Однако уже сейчас все заинтересованные магазины могут опробовать новую возможность.

Автор: Анна
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