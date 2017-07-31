Яндекс во втором квартале 2017 года увеличил чистую прибыль на 69%

Яндекс объявил неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2017 года, показав чистую прибыль в 3,5 млрд руб., что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Консолидированная выручка компании в апреле-июне выросла на 23% до 22,1 млрд руб.

Рентабельность по чистой прибыли составила 15,8%.

Скорректированная чистая прибыль составила 4,0 млрд рублей и увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года на 7% — до 7,2 млрд рублей.

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года. В структуре общей выручки Яндекса во втором квартале 2017 года она составляет 95% и остается основным источником дохода компании.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 24% и составила 70% от общей выручки компании во втором квартале 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 14% и в структуре общей выручки компании составила 24%.

Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года составил 59% и был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во II квартале составила в среднем 54,3%, в I квартале этого года — 54,7% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар). Количество поисковых запросовувеличилось на 5%.

Число поездок Яндекс.Такси выросло на 425% по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2016 г.

Поиск и портал : все сервисы Яндекса в России, Беларуси и Казахстане (а также сервисы Яндекса на Украине до введения в этой стране санкций против Яндекса в мае 2017 года), кроме нижеперечисленных.

Электронная коммерция : Яндекс.Маркет

Такси : Яндекс.Такси

Сервисы объявлений : Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа и Яндекс.Путешествия

Экспериментальные направления: медиасервисы (КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма), Yandex Data Factory, рекомендательные продукты (Дзен и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции.

«Наша команда добилась прекрасных результатов и в этом квартале, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Мы заключили соглашение с компанией Uber об объединении наших сервисов по онлайн-заказу такси в России и пяти соседних странах. Это говорит о том, что мы способны находить новые решения для развития наших бизнес-направлений, позволяющие нам действовать в интересах наших акционеров».