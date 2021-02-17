Яндекс впервые раскрыл размер своего grocery-бизнеса

По итогам 2020 года оборот (GMV) grocery-бизнеса Яндекса, который включает Яндекс.Лавку, доставку Яндекс.Еды из ритейла, а также продукты и товары повседневного спроса из Яндекс.Маркета, достиг 24 млрд руб., рассказал генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко на звонке с аналитиками 16 февраля 2021 года.

«Это делает Яндекс одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на рынке e-grocery в России», — заявил Шулейко. За год этот бизнес компании вырос на 366%. По оценке Инфолайн, за тот же период сам рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров, увеличился на 214%.

«Подход Яндекса к рынку grocery выходит за рамки просто Яндекс.Лавки и направления доставки продуктов в Яндекс.Еде. Значимая часть GMV нашего маркетплейса Яндекс.Маркет приходится на категорию FMCG. Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трех сервисов», — пояснил Шулейко.

Маркет и фудтех-сервисы компании уже интегрируются друг с другом. Так, в декабре Яндекс запустил доставку по клику. Теперь пользователь может сделать заказ на Маркете с доставкой в локальные дарксторы Лавки, а оттуда в любой момент вызвать курьера от Go — он в течение 15–30 минут привезёт товар точно по адресу. Такая доставка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и удобна тем, что клиент может контролировать время получения товара, а не ждать курьера весь день в одном месте. Благодаря совместному проекту сервисов, к любому заказу с Маркета можно добавить ещё и свежие продукты из Яндекс.Лавки: овощи, фрукты, хлеб, молоко.

В будущем планируется разместить витрину Лавки на Маркете, чтобы свежие продукты также можно было купить на Маркете, не уходя с сервиса. А самые популярные товары Маркета станут доступны для экспресс-доставки за 10-15 минут, так как будут расположены в дарксторах Лавки.