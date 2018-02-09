Яндекс встроил в «Алису» заказ пиццы

Пользователи смогут делать заказы в сети пиццерий «Папа Джонс» с помощью голосового помощника от «Яндекса» «Алиса», пишут «Ведомости». Заказ пиццы стал первым связанным с «Алисой» проектом, в котором участвует сторонняя компания. «Алисе» можно назвать вид пиццы, количество, адрес и время доставки — и заказ будет оформлен.

По словам директора по маркетингу и рекламе «Папы Джонса» Анны Михайловой, проект позволит сократить время оформления заказа, а также привлечет к «Папе Джонсу» дополнительное внимание молодых пользователей смартфонов.

Сейчас «Яндекс» и «Папа Джонс» тестируют голосовой заказ пиццы, коммерческую эксплуатацию они обещают через несколько месяцев. Условия сотрудничества сторон не раскрываются, при этом г-жа Михайлова сказала «Ведомостям», что ее сеть ничего не платит «Яндексу». В «Яндексе» отметили, что рассматривают разные способы монетизации «Алисы», однако не назвали конкретных способов. Руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов указал на то, что интернет-компания планирует открыть платформу, на которой работает «Алиса», и любые компании сами смогут создавать на ней свои сервисы, например заказы или опции для общения с клиентами в голосовом чате.

«Алиса» была запущена в октябре 2017 г. Голосовой помощник может общаться с пользователями и выполнять по их запросам несложные поручения, среди которых — найти адрес в сети, телефон, веб-страницу и т. п.