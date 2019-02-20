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«Яндекс» вводит новые условия работы с агентствами и урезает подрядчикам суперкомиссии

«Яндекс» вводит новые условия сотрудничества с рекламными агентствами и урезает подрядчикам выплаты суперкомиссий, об этом сообщает издание AdIndex со ссылкой на источники на рынке.

Агентства получают от «Яндекса» три вида комиссий: ежемесячную, квартальную и полугодовую. Каждый месяц подрядчику начисляют фиксированную выплату, размер которой, по словам источников, в марте сократится в среднем на 20%. Как следует из презентации условий для рекламных агентств от «Яндекса» на 2019–2020 гг. (есть в распоряжении AdIndex), размер базовых выплат будет меняться в зависимости от оборота клиента и составит от 3% до 5%.

При начислении квартальной комиссии «Яндекс» учитывает рост объема закупок рекламы к прошлом году. Этот вид выплат не претерпел значительных изменений, говорят источники. Как отмечается в презентации, комиссия составит до 8% от оборотов РСЯ (рекламная сеть «Яндекса»).

Заметнее всего на участниках рынка скажется изменение условий расчета полугодовой комиссии, говорят источники. Раньше «Яндекс» каждые шесть месяцев начислял посредникам процент от годового роста объема закупок рекламы самого агентства, теперь выплаты будут зависеть от роста бюджетов каждого конкретного клиента — если положительной динамики нет, комиссия не платится. В этом случае агентство не получает прибыли, и на клиента ложатся дополнительные расходы по оплате работы команды.

Объем полугодовой комиссии также будет зависеть от типа клиента. Так, при приросте закупок рекламы в 1,2% за одного клиента агентство получит 8% комиссии, а за другого выплат не будет, следует из презентации «Яндекса».

С марта «Яндекс» также перестанет выплачивать подрядчикам суперкомиссии за клиентов, которые обслуживаются в агентстве меньше полутора лет. Как говорят собеседники, интернет-компания объяснила это решение тем, что рост оборотов такого рекламодателя является заслугой предыдущего подрядчика.

Изменения условий работы с подрядчиками «Яндекс» объяснил агентствам необходимостью решать собственные задачи «в том числе за счет финансовой эффективности». «Другими словами, сокращение выплаты агентской комиссии», — отмечает один из источников.

Второй причиной нововведений «Яндекс» называет борьбу с откатами. При прежних условиях агентства могли договориться с рекламодателем, чтобы компания полностью передала ведение контекста конкретному подрядчику в обмен на возврат части комиссии, которая будет начислена агентству за годовой рост. Как считают участники рынка, такое решение не поможет бороться с серыми схемами. Чтобы выжить, недобросовестные агентства переведут бюджеты в системы, которые выплачивают большие комиссии.

За прошлый год «Яндекс» заработал на рекламе 101 млрд руб., что на 22% больше 2017 г., как следует из финансового отчета компании. Более 76% рекламной выручки приходится на собственные площадки «Яндекса», остальное приносит РСЯ.

Автор: Анна
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