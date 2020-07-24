«Яндекс» выкупил обратно долю «Яндекс.Маркета» у «Сбербанка»

«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по выкупу 45% «Яндекс. Маркета» — сообщает «Интерфакс». По условиям сделки доля была выкуплена за 42 млрд рублей. В результате «Сбербанк» получит около 20 млрд. руб. прибыли до вычета налога.

Этот этап стал последним и завершил партнерские отношения по всем совместным предприятиям госбанка и интернет-компании. «Яндексу» полностью перешла компания «Яндекс. Маркет». Небольшой пакет акций (примерно 5%) будет выделен для поощрения менеджмента.

«Проведение данной реорганизации открывает для нас новые возможности развития такого важного направления как e-commerce, снимая целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями «Сбербанка» и «Яндекса», — отметил первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Покупка не повлияет на операционную деятельность «Яндекс. Маркета» и «Беру». Они продолжат работать в штатном режиме. Максим Гришаков продолжит руководить компанией.

К 2023 году «Яндекс. Маркет» планирует достигнуть положительной скорректированной EBITDA, войти в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличить ассортимент до 5 млн SKU.