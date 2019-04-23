Яндекс выпустил карты с кэшбэком на свои сервисы
Яндекс совместно с Альфа-банком и «Тинькофф Банком» выпустили кобрендинговые карты с кэшбэком до 10% на свои сервисы (Музыка, Драйв, Афиша, Шеф и др.).
По таким картам владельцы будут получать кэшбэк в размере 1−10%. Причем 10-процентный кэшбэк будет начисляться на один из сервисов, который будет меняться каждые три месяца. 5% будет даваться в остальных сервисах «Яндекса», включая «Такси», «Еду» и маркетплейс «Беру», а также на покупки в категориях «рестораны», «обучение», «спорт», «развлечения».
Кроме того, кэшбэк в 5% по можно получить за бронирование отелей и аренду автомобилей на трэвел-платформе «Тинькофф Путешествия». 1% будет возвращаться за любые повседневные покупки. Возвращаться на карту кэшбэк будет ежемесячно в виде денег, которые можно будет при необходимости вывести. Первый год карта буде т обслуживаться бесплатно. Планируется, что в будущем к проекту подключатся и другие банки.
Грег Абовский, операционный директор Яндекса:
С банковской картой «Яндекс.Плюс» пользователи смогут получить ещё больше от сервисов Яндекса. Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на «Яндекс.Такси», и тем, кто иногда покупает билеты на «Яндекс.Афише», и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кэшбэк на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту «Яндекс.Плюс» выгодной для всех.
Артём Яманов, старший вице-президент «Тинькофф Банка»:
Карта «Яндекс.Плюс» от Тинькофф — это банковская карта современного человека. Она подойдет тем, кто не представляет свою жизнь без технологий, ценит свое время и пользуется сервисами Яндекса. У карты есть все преимущества, которые дает партнерство двух крупнейших экосистем — выгодные условия, кэшбэк рублями и доступ к лайфстайл-сервисам Тинькофф.
Майкл Тач, директор розничного бизнеса Альфа-Банка:
Мы рады предложить удобную и выгодную карту, с помощью которой клиенты банка смогут воспользоваться кэшбэком и скидками на продукты и услуги Яндекса. Для нас очень важен запуск совместного продукта, так как он дает клиентам доступ к лучшим сервисам: как банковским — с нашей стороны, так и нефинансовым — со стороны нашего партнера.