+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс выяснил, что покупают под Новый год

Смотрите в каталоге
LEGO
LEGO
Товары и услуги для детей

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как увеличивается число покупок перед новогодними праздниками и на какие товары спрос вырастает сильнее всего.

Новый год на Яндекс.Маркете

Конец года — всегда бойкое время на Маркете: к середине декабря число переходов в магазины достигает годового максимума. В этот раз во вторую неделю месяца люди отправлялись на сайты продавцов на 35% чаще, чем в среднем за год.

Сильнее всего растёт спрос на товары, которые, похоже, покупают в подарок близким: мобильные телефоны, конструкторы и парфюмерию. Или себе: телевизоры и компьютерные комплектующие. По сравнению с октябрём — месяцем, после которого начинается предпраздничный рост, — число переходов из карточек этих товаров в магазины выросло больше, чем во всех других категориях.

В прошлом декабре топ новогодних покупок был немного другой. Например, там не было роботов, зато были умные часы и фитнес-браслеты. А вот интерес к мобильным телефонам, конструкторам, игровым приставкам и телевизорам взлетает одинаково высоко каждый год.

Самый ходовой смартфон на Маркете — Xiaomi Redmi 4X 32 ГБ. Чемпион прошлого года, iPhone 7 32 ГБ, опустился на восьмую строчку в топе, но всё ещё немного популярнее новых моделей телефонов Apple. В категории «Косметика, парфюмерия и уход» первое место занимают духи Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice, а второе и третье — лезвия для бритв Gillette. Если в прошлом году самым популярным конструктором был набор разноцветных липучек Bunchems, то в этом наибольший интерес вызывает полицейский участок LEGO. Самый популярный карнавальный костюм — и для детей и для взрослых — наряд Деда Мороза.

Предновогодняя активность в Яндекс.Кассе

Рост числа покупок перед праздниками заметен и в данных Яндекс.Кассы. Количество платежей, проведённых через систему, во вторую неделю декабря выросло на 21% по сравнению со средним за год. Например, игрушки и товары для детей покупали на 86% чаще. Число покупок фейерверков увеличилось в шесть раз, причём пик спроса на пиротехнику пришёлся на 11 ноября — день китайских распродаж, известный как 11.11. Средний чек перед праздниками тоже вырос — на 20% по сравнению со среднегодовым.

Компании и сервисы: LEGO, Dolce & Gabbana, Яндекс.Касса, Xiaomi, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 декабря / Комментарии
«М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж

«М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж

Компания «М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж – в ноябре она впервые достигла 20% оборота ритейлера, прибавив 8 п.п. с начала года. Суммарно за 11 месяцев доля онлайна превысила 15%, опередив аналогичные показатели ведущих омниканальных ритейлеров электроники в США и Западной Европе.

далее →

19 декабря / Комментарии
АКИТ: 25% популярных российских интернет-магазинов нарушают закон

АКИТ: 25% популярных российских интернет-магазинов нарушают закон

Более 25% самых популярных интернет-магазинов в России нарушают обязательные законодательные требования.

далее →

18 декабря / Комментарии
Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей.

далее →

14 декабря / Комментарии
Рост рынка интернет-торговли в России забуксовал

Рост рынка интернет-торговли в России забуксовал

Объем рынка интернет-торговли в России по результатам трех кварталов 2017 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 798 млрд рублей. По результатам 2017 года АКИТ прогнозирует объем рынка более чем до 1,1 трлн рублей.

далее →

13 декабря / Комментарии
Рынок мобильных телефонов после выхода iPhone X

Рынок мобильных телефонов после выхода iPhone X

В ноябре 2017 года телефоны стали самыми популярными товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito по всей России. Их доля составила 46,8% – на 1,9 процентного пункта меньше, чем в октябре, и на 3,1 п.п. меньше, чем в ноябре прошлого года. Средняя стоимость практически не изменилась: если месяцем ранее она составляла 12,2 тыс. рублей, то в ноябре – 12,6 тыс. рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!