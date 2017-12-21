Яндекс выяснил, что покупают под Новый год

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как увеличивается число покупок перед новогодними праздниками и на какие товары спрос вырастает сильнее всего.

Новый год на Яндекс.Маркете

Конец года — всегда бойкое время на Маркете: к середине декабря число переходов в магазины достигает годового максимума. В этот раз во вторую неделю месяца люди отправлялись на сайты продавцов на 35% чаще, чем в среднем за год.

Сильнее всего растёт спрос на товары, которые, похоже, покупают в подарок близким: мобильные телефоны, конструкторы и парфюмерию. Или себе: телевизоры и компьютерные комплектующие. По сравнению с октябрём — месяцем, после которого начинается предпраздничный рост, — число переходов из карточек этих товаров в магазины выросло больше, чем во всех других категориях.

В прошлом декабре топ новогодних покупок был немного другой. Например, там не было роботов, зато были умные часы и фитнес-браслеты. А вот интерес к мобильным телефонам, конструкторам, игровым приставкам и телевизорам взлетает одинаково высоко каждый год.

Самый ходовой смартфон на Маркете — Xiaomi Redmi 4X 32 ГБ. Чемпион прошлого года, iPhone 7 32 ГБ, опустился на восьмую строчку в топе, но всё ещё немного популярнее новых моделей телефонов Apple. В категории «Косметика, парфюмерия и уход» первое место занимают духи Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice, а второе и третье — лезвия для бритв Gillette. Если в прошлом году самым популярным конструктором был набор разноцветных липучек Bunchems, то в этом наибольший интерес вызывает полицейский участок LEGO. Самый популярный карнавальный костюм — и для детей и для взрослых — наряд Деда Мороза.

Предновогодняя активность в Яндекс.Кассе

Рост числа покупок перед праздниками заметен и в данных Яндекс.Кассы. Количество платежей, проведённых через систему, во вторую неделю декабря выросло на 21% по сравнению со средним за год. Например, игрушки и товары для детей покупали на 86% чаще. Число покупок фейерверков увеличилось в шесть раз, причём пик спроса на пиротехнику пришёлся на 11 ноября — день китайских распродаж, известный как 11.11. Средний чек перед праздниками тоже вырос — на 20% по сравнению со среднегодовым.