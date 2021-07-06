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Яндекс.Взгляд запускается в Беларуси

Яндекс запустил сервис для проведения опросов и тестирования интерфейсов в Беларуси. Инструмент позволит проверять маркетинговые гипотезы, быстро проводить оценку для нового бренда и узнавать мнение людей о продукте.

Пользователям сервиса доступны три варианта исследований: простые и продвинутые опросы целевой аудитории в Видеосети Яндекса и на сайтах-партнеров, а также тестирование интерфейсов специалистами Яндекс.Толоки.

В простом опросе можно задать до четырех вопросов. Для таргетирования аудитории доступны настройки параметров по геолокации, социально-демографическим признакам, интересам пользователя и сегментам. Это позволяет получить более релевантные ответы.

Продвинутые опросы включают до 15 вопросов и обладают большими возможностями для настройки анкеты. В таких опросах можно задавать открытые вопросы и получать развернутые ответы. Это особенно удобно, когда нужно получить подробную обратную связь.

Ещё один инструмент в Яндекс.Взгляде — проверка удобства как макетов действующего сайта, так и прототипа с помощью UX-теста. Он позволяет на стадии планирования протестировать интерфейс на пользователях, обозначить ошибки и исправить их.

«Яндекс.Взгляд зарекомендовал себя как удобная площадка для получения быстрых ответов на интересующие вопросы. С ним клиенту не нужно гадать, что думает аудитория — достаточно создать опрос и интерпретировать результаты. Запуская Яндекс.Взгляд в Беларуси, мы надеемся помочь рекламодателям и дать им работающий инструмент для тестирования идей», — говорит Ирина Карпова, руководитель Яндекс.Взгляда.

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Автор: Анна
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