«Яндекс» закрыл сделку по приобретению банка «Акрополь»

«Яндекс» стал стопроцентным акционером банка «Акрополь» и получил все лицензии кредитной организации, включая универсальную банковскую. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка была закрыта после одобрения Банка России. Сумма контракта составила около 1,1 млрд руб., из них 75 млн — премия к капиталу за покупку, отмечается в сообщении.

О том, что «Яндекс» собирается купить «Акрополь», стало известно в марте этого года. Эксперты и представители рынка полагали, что к такому решению IT-компания пришла после прекращения переговоров о приобретении банка «Тинькофф».

Еще раньше «Яндекс» подал 17 заявок в Роспатент на регистрацию таких брендов, как «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСтраховка», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯВалюта», «ЯКэш» и других.

Теперь IT-корпорация намерена на собственных активах развивать финансовые сервисы и разрабатывать новые продукты.

Собственные банки уже есть у Ozon и Wildberries, которые также намерены вкладываться в финтех-направление.