+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

«Яндекс» закрыл сделку по приобретению банка «Акрополь»

«Яндекс» стал стопроцентным акционером банка «Акрополь» и получил все лицензии кредитной организации, включая универсальную банковскую. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка была закрыта после одобрения Банка России. Сумма контракта составила около 1,1 млрд руб., из них 75 млн — премия к капиталу за покупку, отмечается в сообщении.

О том, что «Яндекс» собирается купить «Акрополь», стало известно в марте этого года. Эксперты и представители рынка полагали, что к такому решению IT-компания пришла после прекращения переговоров о приобретении банка «Тинькофф».

Еще раньше «Яндекс» подал 17 заявок в Роспатент на регистрацию таких брендов, как «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСтраховка», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯВалюта», «ЯКэш» и других.

Теперь IT-корпорация намерена на собственных активах развивать финансовые сервисы и разрабатывать новые продукты.

Собственные банки уже есть у Ozon и Wildberries, которые также намерены вкладываться в финтех-направление.

Автор: igor-nazarov
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 июля / Комментарии
Kraft Heinz, Самокат и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве

Kraft Heinz, Самокат и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве

Kraft Heinz, Сбер и онлайн-ритейлер Самокат заключили соглашение о развитии сотрудничества в области электронной коммерции. В рамках подписанного меморандума Kraft Heinz предоставит партнёрам эксклюзивные продукты, разработанные специально для сотрудничества.

далее →

9 июля / Комментарии
«Яндекс» отказался от покупки KupiVIP

«Яндекс» отказался от покупки KupiVIP

«Яндекс» отказался отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP, о которой сообщалось в мае текущего года. «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP.

далее →

7 июля / Комментарии
Яндекс.Маркет начал перевод магазинов на новую схему управления ассортиментом

Яндекс.Маркет начал перевод магазинов на новую схему управления ассортиментом

Яндекс.Маркет начал переводить магазины, которые работают по моделям FBY, FBY+ и FBS, на единый каталог. Это новая схема управления ассортиментом на маркетплейсе.

далее →

6 июля / Комментарии
Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть генеральным директором компании, этот пост занял Энди Джесси, который ранее создал и возглавил подразделение Amazon Web Services.

далее →

5 июля / Комментарии
Одноклассники запустили сервис рекомендаций бизнес-профилей

Одноклассники запустили сервис рекомендаций бизнес-профилей

В социальной сети Одноклассники появилась возможность рекомендовать друзьям бизнес-профили за хорошую работу и сервис. Клиенты малого и среднего бизнеса смогут в один клик оставить рекомендацию о предпринимателях, специалистах или компаниях. Бизнесы получат подтверждение своей успешной работы в виде счетчика рекомендаций в профиле.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!