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«Яндекс» закрывает сервис «Яндекс.Объявления»

Компания «Яндекс» объявила о решении закрыть сервис «Яндекс.Объявления», это произойдёт 17 января 2022 года. Первые шаги к закрытию сервиса уже сделаны: на данный момент пользователи лишились возможности добавлять новые объявления и редактировать старые.

«Мы закрываем „Яндекс.Объявления“, так как приняли решение сосредоточиться на развитии других сервисов и продуктов», — так компания прокомментировала свои действия.

Сервис просуществовал немногим более года — о его запуске компания сообщила в начале прошлого декабря. «Яндекс.Объявления» были прямым конкурентом сервисов «Авито» и «Юла», но имели ряд своих особенностей и преимуществ. В частности, сервис использовал информацию о продуктах из базы «Яндекс.Маркета», а также оценивал пользователей на основе показателей их активности в других сервисах экосистемы «Яндекса».

Автор: Анна
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