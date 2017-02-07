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Яндекс запускает масштабный эксперимент «Контрольная закупка на Маркете»

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

«Яндекс.Маркет» сообщил о запуске масштабного эксперимента по проверке возврата товаров в магазинах-партнёрах. Представители «Яндекс.Маркета» утверждают, что в ходе этого эксперимента магазинам будут возвращены их затраты на доставку товаров и на оплату комиссии.

В сервисе для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока» была опубликована задача «Контрольная закупка на Маркете» от заказчика под именем «Я.Андромеда». Исполнитель должен заказать через «Яндекс.Маркет» товар на сумму в пределах 1000-1500 рублей, а затем вернуть его в магазин. Размер вознаграждения составляет $6.

"Это задание поможет проверить, насколько ответственно магазины относятся к доставке и возврату товаров. Закажите товар с доставкой через Яндекс.Маркет, получите его и сделайте фотографии.

Затем поезжайте в пункт приема возврата, верните товар и поделитесь с нами своим впечатлением о работе магазина. Затраты на оплату доставки компенсируются дополнительно к ставке за задание.

Принять участие в проекте могут жители более чем 140 городов России", говорится в задании на  «Яндекс.Толока»

Сколько людей планируется привлечь через «Яндекс.Толоку» для проведения проверки, в компании не раскрывают.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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