Яндекс запускает масштабный эксперимент «Контрольная закупка на Маркете»

«Яндекс.Маркет» сообщил о запуске масштабного эксперимента по проверке возврата товаров в магазинах-партнёрах. Представители «Яндекс.Маркета» утверждают, что в ходе этого эксперимента магазинам будут возвращены их затраты на доставку товаров и на оплату комиссии.

В сервисе для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока» была опубликована задача «Контрольная закупка на Маркете» от заказчика под именем «Я.Андромеда». Исполнитель должен заказать через «Яндекс.Маркет» товар на сумму в пределах 1000-1500 рублей, а затем вернуть его в магазин. Размер вознаграждения составляет $6.

"Это задание поможет проверить, насколько ответственно магазины относятся к доставке и возврату товаров. Закажите товар с доставкой через Яндекс.Маркет, получите его и сделайте фотографии. Затем поезжайте в пункт приема возврата, верните товар и поделитесь с нами своим впечатлением о работе магазина. Затраты на оплату доставки компенсируются дополнительно к ставке за задание. Принять участие в проекте могут жители более чем 140 городов России", говорится в задании на «Яндекс.Толока»

Сколько людей планируется привлечь через «Яндекс.Толоку» для проведения проверки, в компании не раскрывают.