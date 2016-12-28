Яндекс запускает новую «Мобилизацию»

Компания «Яндекс» запустила новый набор на бесплатные курсы «Мобилизация», предназначенные для начинающих разработчиков, менеджеров и дизайнеров, желающих создавать мобильные продукты.

Приём заявок открыт с 14 марта по 24 апреля, сам проект стартует 3 июля и продлится до 23 сентября. Ученики могут записаться в одну из четырёх школ: менеджмента, разработки интерфейсов, мобильного дизайна и мобильной разработки.

Занятия будут проходить в будни по вечерам и в выходные дни в московском офисе «Яндекса». Иногородним участникам компания обещает оплатить проживание и проезд. На первом этапе пройдут лекции и занятия в каждой школе по отдельности, а затем участники разных направлений объединятся в команды для разработки своего мобильного продукта.

В 2016 году в «Мобилизации» приняли участие 126 человек из 25 городов. До финала дошли более 90 участников, при этом 49 из них в итоге были приглашены на работу в «Яндекс».