Яндекс запускает продажу рекламы на цифровых экранах в магазинах «Верный»

Яндекс совместно с оператором indoor-рекламы «Первый Рекламный Дискаунтер» запускает продажу рекламы на цифровых экранах в магазинах торговой сети «Верный» в Москве и Московской области. На сегодняшний день рекламодатели могут разместить рекламу на 400 таких поверхностях.

Рекламодатели теперь могут автоматически закупать показы рекламы целевой аудитории в момент её присутствия в торговом зале, точно так же, как это происходит в онлайне. Вертикальные экраны установлены в торговых залах магазинов сети «Верный» и в прикассовых зонах на уровне глаз покупателей.

На всех indoor-поверхностях реклама показывается по социально-демографическому таргетингу — встроенные в экраны камеры распознают выбранную аудиторию по полу и возрасту. Система подбирает подходящее для конкретного посетителя рекламное объявление, закупает его на онлайн-аукционе и тут же транслирует контент на цифровой панели. При этом алгоритм не идентифицирует покупателей̆ и не использует персональную информацию.

Таким образом, рекламодатель может нацелить рекламную кампанию на свою аудиторию и платить только за целевые показы. Так, если рекламная кампания направлена на женщин, а в очереди окажутся две женщины и один мужчина, то рекламодатель заплатит только за два показа и не будет понапрасну расходовать бюджет.

«Торговая Сеть „Верный“ стремительно развивается и становится площадкой для внедрения современных рекламных технологий в сегменте FMCG. Удобное расположение экранов на уровне „золотой полки“ позволяет максимально эффективно взаимодействовать с аудиторией. Касса — это зона вынужденного ожидания, где люди редко пользуются мобильными устройствами, и где высока вероятность досмотра таргетированного рекламного сообщения до конца. Возможность заказа офлайн-рекламы через онлайн-сервис упрощает создание кросс-канальных рекламных кампаний. Таким образом, бизнес может эффективно взаимодействовать с клиентом на каждом этапе воронки продаж», — говорит CEO «Первый Рекламный Дискаунтер» Роман Глушаков.

«Мы активно расширяем сеть партнёров и доступный рекламный инвентарь цифровых панелей внутри торговых помещений, где вероятность покупки рекламируемых товаров наиболее высока. Сейчас в нашем продукте доступно более 1500 indoor-поверхностей в Москве. Их суммарная ёмкость — около 16 млн контактов в месяц. Реклама на экранах в помещениях — простой и быстрый способ обратиться к целевой аудитории, покупая только реальные контакты. Кроме того, рекламодатель может управлять рекламой в режиме реального времени», — говорит Марина Сурыгина, руководитель группы проектного управления indoor- и outdoor-рекламы Яндекса.

В среднем ежемесячно 200 магазинов сети «Верный» в Москве и области посещает около 12 миллионов человек. Продукт доступен для подключения в Яндекс.Дисплее. В ближайшее время возможность заведения рекламных кампаний для indoor-инвентаря появится и в Директе.