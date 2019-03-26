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Привлечение клиентов RSS

Яндекс запускает сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

Яндекс запускает новый проект «Яндекс.Шеф», пользователи которого смогут заказать доставку продуктов для ужина и рецептов для его приготовления. «Яндекс.Шеф» создан на базе «Партии еды», 83,3% которой принадлежат «Яндекс.Такси».

С помощью «Яндекс.Шеф» пользователи смогут выбирать блюда по фотографиям и заказывать наборы для их приготовления. Все необходимые ингредиенты и рецептуру доставляет курьер. Каждую неделю «Яндекс» планирует предлагать пользователям новое меню, где, помимо классических обедов, клиенты смогут получить наборы для приготовления смузи, десертов, супов и блюд для детей.

Бесплатная доставка доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пределах 30 км от этих городов. В сервисе есть функция управления подпиской, где пользователь может запланировать адрес, день и период доставки продуктов.

Услуга создана на базе «Партии еды» — российского сервиса по доставке наборов для приготовления блюд, 80% в котором «Яндекс» выкупил в октябре прошлого года. При заключении сделки сообщалось, что «Партия еды» будет использовать логистическую платформу «Яндекса» и его возможности по привлечению новых пользователей.

Автор: Анна
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