+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию

Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию — домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств поступит в магазин и музей Яндекса — он находится в Москве по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13. Продажи стартуют 10 июля в момент открытия магазина, в 10 часов утра.

В магазине будет действовать демонстрационная зона. Там можно рассмотреть Яндекс.Станцию и опробовать её в деле: послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с Алисой. В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники Яндекса, которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях Станции и ответят на вопросы.

«Спрос на Яндекс.Станцию очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тысяч заявок, — говорит директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки. Например, одну Станцию можно взять себе, а вторую — в подарок друзьям или родственникам».

Яндекс.Станции из первой партии продаются только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели приём предварительных заказов на Станцию откроется на Яндекс.Маркете. Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.

Яндекс.Станция — первое устройство, разработанное в Яндексе. Она играет музыку с отличным качеством, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить её завести будильник или рассказать сказку на ночь. Русский — родной язык Алисы. Она понимает не только шаблонные фразы, но и обычную речь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому Алиса услышит пользователя даже с другого конца комнаты. Обесточить микрофоны можно одной кнопкой. К каждой Станции прилагается годовая подписка на Яндекс.Плюс и бонусы от партнёров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

5 июля / Комментарии
Taobao выходит на российский рынок

Taobao выходит на российский рынок

Китайская Alibaba Group, уже представленная в России AliExpress и Tmall, запускает на этом рынке еще одну из своих крупнейших торговых площадок — Taobao

далее →

4 июля / Комментарии
DNS уходит из Яндекс Маркета

DNS уходит из Яндекс Маркета

Дмитрий Алексеев. генеральный директор DNS Digital Store, на своей странице в Facebook сообщил, что ритейлер уходит из Яндекс Маркета.

далее →

3 июля / Комментарии
JD.com хочет вернуться на российский рынок

JD.com хочет вернуться на российский рынок

Интернет-магазин JD.com планирует возвращение на российский рынок через местных ритейлеров, и первым партнером стала X5 Retail Group.

далее →

2 июля / Комментарии
«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды и столиков в ресторанах

«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды и столиков в ресторанах

Представители «Сбербанка» и Rambler&Co подтвердили разработку платформы. Партнёром проекта станет финансовая компания GHP Group. Объем инвестиций в проект пока не раскрываются.

далее →

2 июля / Комментарии
Alibaba запускает продажи продуктов питания в России

Alibaba запускает продажи продуктов питания в России

Китайский холдинг Alibaba Group начнет продавать продукты в России. В ближайшее время на онлайн-площадке Tmall в тестовом режиме заработает продуктовый раздел с акцентом на морепродуктах.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!