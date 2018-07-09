Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию — домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств поступит в магазин и музей Яндекса — он находится в Москве по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13. Продажи стартуют 10 июля в момент открытия магазина, в 10 часов утра.

В магазине будет действовать демонстрационная зона. Там можно рассмотреть Яндекс.Станцию и опробовать её в деле: послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с Алисой. В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники Яндекса, которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях Станции и ответят на вопросы.

«Спрос на Яндекс.Станцию очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тысяч заявок, — говорит директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки. Например, одну Станцию можно взять себе, а вторую — в подарок друзьям или родственникам».

Яндекс.Станции из первой партии продаются только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели приём предварительных заказов на Станцию откроется на Яндекс.Маркете. Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.

Яндекс.Станция — первое устройство, разработанное в Яндексе. Она играет музыку с отличным качеством, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить её завести будильник или рассказать сказку на ночь. Русский — родной язык Алисы. Она понимает не только шаблонные фразы, но и обычную речь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому Алиса услышит пользователя даже с другого конца комнаты. Обесточить микрофоны можно одной кнопкой. К каждой Станции прилагается годовая подписка на Яндекс.Плюс и бонусы от партнёров.